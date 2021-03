20-Jähriger durch Messerstiche in Schierbrok schwer verletzt

An der Achternstraße im Ganderkeseer Ortsteil Schierbrok hat es am Montagnachmittag eine schwere Auseinandersetzung unter zwei jungen Männern gegeben.

Nonstopnews

Ganderkesee. Durch Messerstiche seines Bruders ist ein Mann am Montagnachmittag in Schierbrok schwer verletzt worden. Er wurde in einem Bremer Krankenhaus notoperiert.

Ein Streit zwischen zwei Brüdern in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Achternstraße im Ganderkeseer Ortsteil Schierbrok ist am Montagnachmittag eskaliert.Auseinandersetzung mit Schreckschusswaffe und MesserNach derzeitigem Kennt