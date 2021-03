Die zwei Kinder liefern vor. Der Zug fuhr jedoch los, bevor die Mutter hinterherkam. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Oldenburg/Sandkrug. Mit einem großen Schrecken musste eine 28-jährige Mutter am Freitagabend am Oldenburger Hauptbahnhof ansehen, wie ihre beiden vier und sechs Jahre alten Kinder in der Nordwestbahn davonfuhren, während sie selbst noch auf dem Bahnsteig stand.

Die beiden Jungen waren aus dem Personentunnel bereits auf den Bahnsteig vorgelaufen und gegen 20:30 Uhr in den abfahrbereiten Zug in Richtung Osnabrück gestiegen, schildert die Bundespolizei in einer Mitteilung. Bevor die Mutter jedoch den