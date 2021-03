Großer Ansturm auf Corona-Testzentrum in Ganderkesee: Die ersten Autos standen schon 45 Minuten vor Teststart in der Schlange.

Svana Kühn

Ganderkesee. Seit Montag, 22. März, betreibt das Deutsche Rote Kreuz einen Drive-in für den Corona-Schnelltest in Ganderkesee. Bereits am ersten Tag herrschte großer Andrang. Weitere acht Testzentren öffnen im Laufe der Woche im gesamten Landkreis.

Anmelden, anstellen, Stäbchen rein und auf die E-Mail warten – Schon am Eröffnungstag herrschte am Drive-in auf dem Festplatz an der Raiffeisenstraße großer Ansturm. 111 Menschen haben sich hier bereits am Eröffnungstag innerhalb von drei S