Hoher Sachschaden bei Unfall in Wildeshausen

Eine 51-jährige Autofahrerin hat in Wildeshausen am Sonntag einen hohen Schaden verursacht. (Symbolbild)

Friso Gentsch

Delmenhorst. Eine 51-jährige Autofahrerin hat in Wildeshausen am Sonntag einen hohen Schaden verursacht. Sie war von der Straße abgekommen und gegen eine Mauer gefahren. Die Ursache ist noch unklar.

Hoher Sachschaden ist am Sonntag bei einem Unfall in Wildeshausen entstanden. Wie die Polizei mitteilt, befuhr eine 51 Jahre alte Autofahrerin gegen 8.30 Uhr mit ihrem BMW die Bargloyer Straße in der Kreisstadt. Aus bislang ungeklärter Ursa