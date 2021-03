Sagt wieder öfter "Moin" zu ihren Kunden: Renate Drieling ist mit dem Termin-Shopping in ihrer Jeansscheune ganz zufrieden.

Birgit Stamerjohanns

Ganderkesee. Einkaufen im Geschäft ist in Ganderkesee wieder möglich – mit Termin, Maske und Formalitäten am Eingang. So fällt eine Zwischenbilanz der Einzelhändler aus.

Wenn es um eine Bilanz des bisherigen Termin-Shoppings geht, muss Jens Stöber nicht lange überlegen. "Aus kaufmännischer Sicht hätte man den Laden zumachen müssen", bringt er die Situation für sich auf den Punkt. Die Terminvergabe läuft sch