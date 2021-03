Autos kollidieren auf Kreuzung in Dötlingen

Laut Polizeibericht wurde eine rote Ampel missachtet. (Symbolfoto)

imago images/K. Schmitt

Dötlingen. Zwei Autos sind am Donnerstag in Dötlingen zusammengekracht, nachdem eine rote Ampel missachtet worden war. Es entstand ein Gesamtschaden von 16.000 Euro.

Kollidiert sind zwei Autos am Donnerstag in Dötlingen. Nach Angaben der Polizei befuhr ein 39-jähriger Fahrzeugführer aus Delmenhorst mit seinem Auto die Straße Nordring und beabsichtigte, die „Altonaer“-Kreuzung in Richtung Delmenhorst zu