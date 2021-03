Das bietet die Gastronomie in Delmenhorst und Ganderkesee über Ostern an

Für den Außer-Haus-Verkauf arbeitet die Küche im Airfield Restaurant in Ganderkesee weiterhin: Christian Brake, stellvertretender Küchenchef, und seine Kollegen haben für die Ostertage besondere Menüs zusammengestellt.

Niklas Golitschek

Ganderkesee. Wie bereits zu Weihnachten bieten zahlreiche Restaurants in Ganderkesee und Delmenhorst auch über Ostern Menüs zur Abholung an. Allerdings pausieren auch manche Gastronomen. Eine nicht repräsentative Umfrage.

Das Osterbuffet im Gasthaus fällt nach den neuen Beschlüssen der Ministerpräsidentenrunde auch in diesem Jahr den Corona-Beschränkungen zum Opfer. Gastronomen in der Region müssen also einmal mehr auf den Außer-Haus-Verkauf setzen – doch ni