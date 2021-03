Geflügeltransporter mit Puten in Großenkneten verunglückt

Für viele der verladenen Puten hat das Wendemanöver kein gutes Ende genommen. (Symbolfoto)

imago images/KolesnikovS

Großenkneten. Umgekippt ist ein Geflügeltransporter bei einem Wendevorgang in Großenkneten. Ein Großteil der verladenen Puten verendete dabei.

Ein Geflügeltransporter mit 220 Puten ist am Donnerstagmorgen in der Straße „Vor dem Esch“ in Großenkneten verunglückt. Nach Informationen der Polizei war der 42-jährige Fahrer des Lastwagen gegen 7.50 Uhr dabei, seinen Anhänger zu bel