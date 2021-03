Wann gibt es wieder die Melkhusbombe in Ganderkesee?

Walli Lamers bereitet alles im und am Melkhus Bürstel vor und hofft, bei gutem Wetter vielleicht schon an Ostern die ersten Gäste begrüßen zu dürfen.

Martina Brünjes

Ganderkesee. Das Ganderkeseer Melkhus in Bürstel bereitet sich auf die Saison vor. Wann diese beginnt, ist noch unklar.

Sobald die Sonne scheint, machen die Ganderkeseer Ausflüge auf dem Fahrrad. Schon einige Male hielten in den vergangenen Tagen Fahrradfahrer vor dem Melkhus in Bürstel an, um zu fragen, ob schon geöffnet sei. Doch noch darf Walli Lamers nie