An manchen Tagen kapituliert in Hoykenkamp sogar die Müllabfuhr

Ständig kommt es an der Kita „Schatzinsel“ zu den Bring- und Abholzeiten zu chaotischen Parksituationen. Anwohner Werner Kruse (3. v. r.) diskutierte jetzt vor Ort mit Bürgermeisterkandidat Udo Heinen (Bündnis 90/Die Grünen, r.), Hartmut Fastenau (2. v. r.) und Gabriele Winkelmann-Ahlers (l.) vom Orts- und Heimatverein Hoykenkamp sowie mit Fred Molde (2. v. l.) und Stephan Bosak vom Ganderkeseer Ortsverein der SPD über mögliche Lösungen für das Problem.

Bettina Dogs-Prößler

Hoykenkamp. Neu ist die angespannte Parksituation an der Kita "Schatzinsel" nicht. Offen ist nur, wie das Problem ein für alle Mal aus der Welt geschafft werden kann. Die SPD setzt auf eine kostenlose Parkfläche am Bahnhof, die bevorzugt von Mitarbeiterinnen genutzt werden sollte.

Morgens um acht ist der Ärger am größten, ein weiteres Mal bäumt er in den Mittagsstunden auf. „An manchen Tagen kommen noch nicht einmal die Anwohner durch“, schimpft Werner Kruse. An ganz schlimmen Tagen streikt sogar die Müllabfuhr. Mül