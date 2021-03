An der Königsberger Straße brannte ein Schuppen direkt an einem Haus.

D. Engels

Wildeshausen. Direkt an einem Haus hat am Montagabend ein Schuppen an der Königsberger Straße in Wildeshausen gebrannt. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern.

Zum einem Brandeinsatz ist die Freiwillige Feuerwehr Wildeshausen am Montagabend um 20.29 Uhr an die Königsberger Straße alarmiert worden. Dort sollte laut der ersten Meldung der Leitstelle ein Schuppen unmittelbar am Haus brennen. Bei Eint