Hat ein Wolf in Schönemoor wieder ein Tier gerissen?

Schäfer Bernd Ziessow aus Hasbergen hat am Dienstagmorgen einen grausamen Fund in Schönemoor gemacht. Hat ein Wolf das Schaf gerissen?

Thomas Deeken

Schönemoor. Schäfer Bernd Ziessow aus Hasbergen weidet mit 63 Schafen auf einer Fläche in Schönemoor. Am Dienstagmorgen musste er einen grausamen Fund machen – ein Tier lag blutüberströmt im Gras. Der Schäfer hat einen Wolf im Verdacht.

Etwa 100 Meter hinter dem Jugendraum Horst an der Schönemoorer Landstraße und gut 500 Meter entfernt von der Wohnsiedlung in Heide fand Schäfer Bernd Ziessow am Dienstagmorgen ein totes Schaf aus seiner Herde. Der Hasberger weidet mit 63 Ti