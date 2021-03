Die Schüler der Klassen fünf bis sieben und zwölf - hier ein Foto von der Einschulung an der Oberschule Ellerbäke in Bookholzberg - sind zurück zum Präsenzunterricht. (Archivfoto)

Bettina Dogs-Prößler

Ganderkesee/Bookholzberg. Sie sind wieder zurück: Für Schülerinnen und Schüler der Klassen fünf, sechs, sieben und zwölf gibt es wieder Präsenzunterricht. So sieht es an den beiden Oberschulen in der Gemeinde Ganderkesee und am Gymnasium aus.

„Endlich ist wieder mehr Leben in der Bude“, sagt Jan-Michael Braun, Leiter der Oberschule an der Ellerbäke in Bookholzberg, und freut sich darüber, dass nach monatelangem Distanzlernen seit Montag auch wieder die Schülerinnen und Schü