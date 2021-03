An der Grundschule Heide lernen Erst- und Zweitklässler eigentlich zusammen. Derzeit ist es coronabedingt jedoch nicht möglich. (Symbolfoto)

Matthias Balk/dpa

Ganderkesee. Reiner Frontalunterricht, bei dem der Lehrer an der Tafel einen Vortrag hält, ist heute veraltet. Viele Schulen setzen auf andere Lernformen, etwa die Verlässliche Grundschule Heide: Dort lernen die ersten und zweiten Klassen gemeinsam.

Nicht nur miteinander, sondern auch voneinander lernen: So könnte man das Konzept Eingangsstufe kurz umschreiben. Seit 2011 lernen an der Verlässlichen Grundschule Heide Erst- und Zweitklässler gemeinsam in einer Klasse. Auch an der Grundsc