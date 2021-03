Das Gericht muss entscheiden: Versuchte Tötung oder Denkzettel?

Oldenburg. Im Prozess um einen angeklagten versuchten Mord in Wildeshausen hat die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Oldenburg bisher aus den meisten Zeugenauftritten nichts ziehen können. Sowohl die Angehörigen des Opfers als auch die des Angeklagten verweigerten ihre Aussagen – auch am dritten Prozesstag am Freitag.

Der angeklagte 31-Jährige aus Wildeshausen soll am 25. August seine nur zwei Tage zuvor von ihm geschiedene Ehefrau auf dem Weg verfolgt und dann an der Kapitän-Strasser-Straße mit zwei Schusswaffen – die er sich nur zwei Tage zuvor gekauft