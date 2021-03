Dieses bunte Treiben (unser Foto vom Gildefest 2019) wird Wildeshausen und der Region auch in diesem Jahr fehlen.

Birgit Stamerjohanns

Wildeshausen. Eines der größten Volksfeste in der Region findet auch in diesem Jahr wegen Corona nicht statt: Das Wildeshauser Gildefest. Das erklären Oberst Willi Meyer, General Jens Kuraschinski und Schatzmeister Siegbert Schmidt zur Absage.

In Wildeshausen entfällt zum zweiten Mal in Folge das traditionsreiche Gildefest an Pfingsten. Oberst Willi Meyer, General Jens Kuraschinski und Schatzmeister Siegbert Schmidt bedauern laut einer Mitteilung: „Was ein Verzicht auf das G