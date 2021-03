81-jährige Radfahrerin in Wardenburg schwer verletzt

Die Polizei meldet einen folgenschweren Unfall in Wardenburg. (Symbolfoto)

Symbolfoto: Michael Gründel

Wardenburg. Eine 81-jährige Radfahrerin hat sich bei einem Unfall in Wardenburg schwere Verletzungen zugezogen.

Die Beifahrertür eines am Patenbergsweg in der Gemeinde Wardenburg abgestellten Autos ist am Mittwoch gegen 10.30 Uhr unachtsam geöffnet worden. Das führte zu einem folgenschweren Zusammenstoß. Der 84-jährige Beifahrer öffnete seine Tür, la