Renaturierte Sandgrube in Rethorn ist Schutzgebiet und keine Hundewiese

Engagierte Mitglieder des Fuhrenkamp-Schutzvereins, hier der Vorsitzende Dr. Michael Müller (rechts) und sein Stellvertreter Horst Himmelskamp, widmen sich Jahr für Jahr der Biotoppflege in der ehemaligen Sandgrube in Rethorn.

Fuhrenkamp-Schutzverein

Rethorn. Seit vielen Jahren kümmern sich Mitglieder des Fuhrenkamp-Schutzvereins um das Biotop in der stillgelegten Sandgrube in Rethorn. Mountainbiker und frei laufende Hunde haben hier nichts zu suchen, mahnt der Verein an.

Die Natur kennt keinen Lockdown. Das können die Aktiven des Fuhrenkamp-Schutzvereins bestätigen, nachdem sie die ehemalige Sandgrube „Fingertipp und Daumengrün“ am Brookkamp in Rethorn in Augenschein genommen haben. Diese wird von Mitgliede