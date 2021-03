Cord Schütte (links) und Hillard Bley sind verärgert: Umweltsünder haben illegal Abfall auf Schüttes Grundstück am Holler Weg entsorgt.

Thomas Deeken

Hollen. Landwirt Cord Schütte ist sauer: Bereits zum sechsten oder siebten Mal ist auf seinen Flächen illegal Abfall entsorgt worden – bei seinen Feldern am Holler Weg in der Gemeinde Ganderkesee.

Erneuter Umweltfrevel in der Gemeinde Ganderkesee – und wieder auf Flächen, die Landwirt Cord Schütte aus Hollen gehören: Bislang unbekannte Täter haben am späten Montagabend oder in der Nacht zu Dienstag am Holler Weg in der Nähe der