Den Wagen konnte die Feuerwehr nicht mehr retten.

Christian Bahrs

Harpstedt. In Harpstedt hat ein Auto während der Fahrt Feuer gefangen. Die Feuerwehr rückte aus.

Am Dienstagmorgen ist die Feuerwehr Harpstedt per Funkmeldeempfänger zu einem Brand eines Autos an die Mullstraße in Höhe der Kreuzung zur Goseriede gerufen worden. Während der Fahrt hatte der Fahrer bemerkt, dass aus dem Armaturenbrett Rau