So will Kandidat Udo Heinen die Verkehrssicherheit in Ganderkesee erhöhen

Das Thema Verkehrssicherheit brennt den Anwohnern am Trendelbuscher Weg unter den Nägeln. Bürgermeisterkandidat Udo Heinen (vorne, 2. v. r.), hier gestern vor Ort im Gespräch mit den Vertretern der Bürgerinitiative Friedrich-Wilhelm Söhner (l.) und Hubertus Schmidt (r.), unterstützt deren Forderungen. Auch SPD-Chef Stephan Bosak (2. v. l.) hört aufmerksam zu.

Dirk Hamm

Schierbrok. Udo Heinen, Bürgermeisterkandidat der Grünen und der SPD in Ganderkesee, rückt die Stärkung der Verkehrssicherheit als eines seiner wichtigsten Ziele in den Blickpunkt. Am Trendelbuscher Weg sprach er mit Vertretern der dortigen Bürgerinitiative.

Ein Interview hier, ein Vor-Ort-Termin dort, und auch die Sozialen Medien wollen bedient werden: In etwas mehr als einem halben Jahr ist Bürgermeisterwahl in Ganderkesee, und für Udo Heinen beginnt jetzt die Phase, in der der