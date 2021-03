Was jetzt bei der Gehölzpflege im Garten beachtet werden sollte

Bäume und andere Gehölze bieten vielen Tierarten von Vögeln bis zu Fledermäusen Lebensstätten, die es zu schützen gilt. Von März bis September gelten dazu gesetzliche Auflagen (Symbolfoto).

Inge Jacobshagen

Landkreis Oldenburg. Wenn der Frühling naht, widmen sich viele Gartenbesitzer wieder der Pflege ihrer Bäume, Hecken und Sträucher. Dabei muss auch auf die Belange des Tierschutzes Rücksicht genommen werden.

"Für die Zeit vom 1. März bis 30. September eines Jahres sind nicht nur in der freien Landschaft, sondern auch in den Siedlungsbereichen die artenschutzrechtlichen Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes zu beachten", heißt es dazu in einer