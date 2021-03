Die Staatsanwaltschaft Oldenburg erhebt Anklage gegen einen 46-Jährigen (.Symbolfoto)

Volker Hartmann/dpa

Bookholzberg/Oldenburg. Ein 46-Jähriger Mann steht im Verdacht, sich durch Diebstahl und Betrug Geld ergaunert zu haben. Zwei der angeklagten Taten spielten sich in Bookholzberg und Wildeshausen ab.

Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hat gegen einen 46-jährigen Mann Anklage wegen gewerbsmäßigen Diebstahls in neun Fällen sowie Computerbetruges in 20 Fällen, wobei ihm auch hier in 19 Fällen Gewerbsmäßigkeit vorgeworfen wird, bei der Großen