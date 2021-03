Hoher Sachschaden bei Unfall in Dötlingen

In Dötlingen hat es laut Bericht der Polizei gekracht. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Dötlingen. Bei einem Unfall in Dötlingen ist hoher Sachschaden entstanden.

Ein 36-jähriger Autofahrer aus der Gemeinde Großenkneten ist am Sonntag gegen 20.30 Uhr mit seinem VW auf der Straße Ostertor in Richtung Ortskern unterwegs gewesen, als er gegen einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten Merc