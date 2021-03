Feuerwehr rettet Bewohner bei Kellerbrand in Wildeshausen

In der Nacht zu Sonntag rückte die Feuerwehr zu einem Kellerbrand in Wildeshausen aus.

Feuerwehr Wildeshausen

Wildeshausen. Zu einem Kellerbrand in Wildeshausen ist die Feuerwehr in der Nacht zu Sonntag ausgerückt. Eine Person musste aus dem Haus gerettet werden.

Wie die Feuerwehr Wildeshausen berichtet, wurden die Einsatzkräfte gegen 1.30 Uhr zu dem Einsatz an der Gisbertzstraße in Wildeshausen alarmiert. Laut der Meldung der Leitstelle sollte es in einem Keller brennen und noch Personen im Gebäude