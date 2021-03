Die Einsatzkräfte konnten das Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern.

O. Rosemeier

Wildeshausen. Neben einem Mehrfamilienhaus an der Ahlhorner Straße in Wildeshausen sind am Samstagvormittag mehrere Mülltonnen in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr konnte das Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern.

Wie die Freiwillige Feuerwehr Wildeshausen berichtet, wurden die Einsatzkräfte um 11.34 Uhr zu dem Feuerwehr gerufen. Es ging mit Alarm zu einem Mehrfamilienhaus an der Ahlhorner Straße. Dort sollten laut der ersten Meldung der Leitstelle M