Ab Herbst werden von hier Pakete und Briefe geliefert: Thorsten Kayser (Firma Schote), Frank Schmidt (DHL-Niederlassungsleiter Bremen), der ehemalige Gelände-Eigentümer Rolf Schote, Investor Christian Schlemm, Hudes Bürgermeister Holger Lebedinzew, Wirtschaftsförderer Roland Arndt, Betriebsleiter Andreas Krause

Ole Rosenbohm

Hude. Die bisherigen Standorte in Hude und Lemwerder werden dichtgemacht. Stellen abbauen will die Deutsche Post aber nicht. Der neue Stützpunkt soll zum Weihnachtsgeschäft fertig sein.

Im Huder Gewerbegebiet sollen ab kommender Woche die Arbeiten für einen neuen DHL-Zustellstützpunkt an der Langenberger Straße beginnen, geplante Fertigstellung im Oktober 2021. Den Umzug vom aktuellen Stützpunkt an der Hohen Straße will di