Sieht die bereits jetzt bestehende Verbundenheit zwischen dem Logistikbataillon 163 und der Gemeinde Ganderkesee als gute Grundlage für die angestrebte Patenschaft: Oberstleutnant Tobias Schmidt, Kommandeur des Logistikbataillons (Archivfoto).

Patrick Kern

Ganderkesee/Delmenhorst. Zwischen dem Logistikbataillon 163 in Adelheide und der Gemeinde Ganderkesee bahnt sich eine Patenschaft an. Gemeinderat und Logistikkommando müssen noch zustimmen.

Der Verwaltungsausschuss hat am Mittwochabend einer Patenschaft der Gemeinde Ganderkesee für das neue Logistikbataillon 163 am Standort Delmenhorst-Adelheide den Weg geebnet. Das teilen Gemeinde und Logistikbataillon in einer gemeinsamen Pr