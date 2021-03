(v. l.) Steffi Scherer und ihre Chefin Verena Baumfalk bieten in den bestehenden und neuen Geschäftsräumen an der Rathausstraße weit mehr als die klassische Gravur der Kohlkönigskette.

Martina Brünjes

Ganderkesee. Das Gravierland in der Ganderkeseer Rathausstraße hat sich in den vergangenen Jahren so gut etabliert, dass nun die Räumlichkeiten erweitert werden.

Der neue Raum gleich neben dem bestehenden Ladenlokal des „Gravierland“ ist vorbereitet. Doch der Durchbruch und auch der Tresen fehlen noch. Sobald die letzten Arbeiten erledigt sind und die Kunden wieder in die Geschäfte dürfen, kann in d