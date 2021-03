27-Jähriger mit schwersten Verletzungen in Walle aufgefunden

Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise in Zusammenhang mit einem Vorfall, bei dem ein Mann in Bremen-Walle schwer verletzt wurde. (Symbolfoto)

Gerd Schade

Bremen. Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag einem 27 Jahre alten Mann in Bremen-Walle schwerste Verletzungen zugefügt. Das hat die Bremer Polizei mitgeteilt, die jetzt Zeugen dieses Vorfalls sucht.

Ein Autofahrer hatte den Schwerverletzten am Dienstagmorgen im Einmündungsbereich der Waller Straße/ An der Linthe entdeckt und einen Rettungswagen gerufen. Die Sanitäter brachten den 27-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er notoperiert wurde.