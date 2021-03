Nach Beleidigungen über IServ: Schule an der Ellerbäke sperrt Elternaccount

Nach Beschimpfungen und Bedrohungen über die Schulplattform ISurv hat die Schule an der Ellerbäke den Elternaccount schließen müssen.

Svana Kühn

Ganderkesee. Nach anonymen Beschimpfungen und Drohungen über die digitale Lernplattform IServ schaltet die Schule an der Ellerbäke den Elternaccount ab.

Es sind regelrechte Hassbotschaften, die Jan-Michael Braun, Schulleiter der Schule an der Ellerbäke, in den letzten Wochen anonym per E-Mail erhalten hat. Genutzt wurde der allgemein zugängliche Elternaccount auf der Schulplattfor