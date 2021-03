Zuwanderung in Ganderkesee: Menschen erzählen von ihrer alten und neuen Heimat

In "Mit.Menschen.Leben" geben die Autorinnen (von links) Astrid Fuchs und Dragica Smiljanic Gandekerseern mit Zuwanderungserfahrung eine Stimme. Heike Duhr (rechts) liefert die Illustrationen und gibt den Menschen ein Gesicht.

Svana Kühn

Ganderkesee. Astrid Fuchs und Dragica Smiljanić haben sich jahrzehntelang in der Integrationsarbeit in Ganderkesee engagiert. In einem Buch lassen sie jetzt Menschen mit Zuwanderungsgeschichte zu Wort kommen. Vom Aufbruch, Fremdsein, Ankommen und Heimischwerden.

Über die Jahre und Jahrzehnte haben viele Menschen aus aller Welt ihren Weg in die Gemeinde Ganderkesee gefunden. In ihrem kürzlich veröffentlichten Buch "Mit.Menschen.Leben" lassen Astrid Fuchs und Dragica Smiljanić Zuwanderer aus sieben J