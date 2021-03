Unbekannte Täter stehlen Kabelrollen aus Feuerwehr-Neubau in Bookholzberg

Die Polizei sucht bislang unbekannte Täter, die in das neue Bookholzberger Feuerwehrhaus eingebrochen sind. (Symbolfoto)

Jörn Martens

Bookholzberg. Bislang unbekannte Täter sind im Zeitraum von Mittwoch, 24. Februar, 16 Uhr, bis Montag, 1. März, 7 Uhr, in die Fahrzeughalle des Neubaus der Feuerwehr Bookholzberg an der Straße "An der Bahn" eingestiegen.

Nach Angaben der Polizei brachen die Täter die Tür auf und und entwendeten mehrere Kabelrollen. Die Höhe des Gesamtschadens beträgt etwa 2000 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und auch Hinweise auf mögliche Transportfahrzeuge ge