Die Polizei meldet einen Unfall auf der A1. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Harpstedt. Hohen Sachschaden hat der Fahrer eines Sattelzuges laut Polizei auf der A1 angerichtet. Bei dem Unfall könnten gesundheitliche Probleme eine Rolle gespielt haben.

Ein aufmerksamer Zeuge hat am frühen Samstagmorgen gegen 4.50 Uhr einen in auffälligen Schlangenlinien fahrenden Sattelzug auf der Autobahn 1 in Richtung Osnabrück gemeldet. In Höhe der Anschlussstelle Groß Ippener konnte eine Besatzung de