Trecker landet in Ganderkesee in der Berme

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Ganderkesee. Hoher Sachschaden ist in Ganderkesse entstanden, als ein Treckerfahrer einem Wagen ausweichen wollte. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 58-Jähriger aus Ganderkesee ist am Donnerstag gegen 10.30 Uhr mit seinem Trecker samt Güllefass auf der Straße Schlutterbrink in Richtung Schlutterdamm in Ganderkesee unterwegs gewesen, als ihm ein Wagen entgegenkam. Um einen Zusammenst