Mehrheit für zwei Lüftungsanlagen in den Ganderkeseer Oberschulen

Lüften allein ist der Ganderkeseer Politik zu wenig: Sie hat sich jetzt mehrheitlich für Lüftungsanlagen in den beiden Oberschulen ausgesprochen. (Symbolfoto)

Christoph Reichwein/Imago Images

Ganderkesee. Im Ganderkeseer Finanzausschuss waren zwar nicht alle dafür: Die Mehrheit sagte aber Ja zu zwei Lüftungsanlagen in den beiden Oberschulen der Gemeinde.

Die Oberschulen in Ganderkesee und in Bookholzberg sollen wegen der Corona-Pandemie jeweils eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung bekommen. Das haben die Mitglieder des Finanzausschusses am Donnerstagabend mehrheitlich beschlossen.&nbs