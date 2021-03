Berufsfotografin Dana Lang eröffnet Fotostudio in Ganderkesee

Dana Lang ist fast fertig mit der Einrichtung ihres neuen Studios, nun freut sich die Berufsfotografin auf viele neue Geschichten, die hinter den Bildern stecken.

Martina Brünjes

Ganderkesee. Die Fotografin Dana Lang eröffnet in ihrer neuen Heimat Ganderkesee ein Fotostudio. Berufserfahrungen bringt sie reichlich mit.

Alles begann mit einem Praktikum in einem Fotostudio. Danach ließ der Berufswunsch Fotografin die heute 30-Jährige nicht mehr los. Nach fünf Jahren Selbstständigkeit in Sande eröffnet Dana Lang nun ein weiteres Fotostudio in ihrer neuen Hei