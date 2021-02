Dance-Center in Ganderkesee: Neustart trotz Corona-Zwangspause

Will mit ihrem eigenen Dance-Center durchstarten: Das Studio von Andrea Leifholz ist jetzt an der Weststraße zu finden.

Jasmin Johannsen

Ganderkesee. Mut zum Neustart, und das mitten in der Corona-Krise, beweist Andrea Leifholz. Die Tanzpädagogin hat sich einen langgehegten Traum erfüllt und eröffnet in Ganderkesee ihr eigenes Dance-Center.

Die Wände sind frisch gestrichen, die Yogamatten liegen bereit und die Ballettstangen stehen an ihrem Platz – jetzt fehlen bloß die Schülerinnen und Schüler im neueröffneten Dance-Center an der Weststraße in Ganderkesee. Hier hat sich Andre