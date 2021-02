Nachdem auch die Zweitimpfung durch ist, weitet der "Wohnpark am Fuchsberg" seine Besucherregel weiter aus

Bettina Dogs-Prößler

Ganderkesee. Nachdem auch der zweite Teil der Impfung durch ist, erweitert der "Wohnpark am Fuchsberg" seine Besucherregel. Strenge Hygienemaßnahmen müssen dennoch eingehalten werden.

Im „Wohnpark am Fuchsberg“ sind Bewohner und Mitarbeiter durchgeimpft, nun will die Einrichtung die Besuchsmöglichkeiten erweitern. Ein entsprechendes Konzept wurde am Wochenende erarbeitet. Die Bewohner können nun auch samstags in der Zeit