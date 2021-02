Der Hund ist wohlauf.

T. Poppe

Wildeshausen. Einen Hund in Not hat die Freiwillige Feuerwehr Wildeshausen aus der Hunte gerettet. Mit einem Rettungsboot rückten die Einsatzkräfte aus.

An den Fluss Hunte ist die Freiwillige Feuerwehr Wildeshausen am Dienstag alarmiert worden. Laut erster Meldung der Großleitstelle Oldenburger Land war bereits ein Streifenwagen der Polizei vor Ort und bestätigte einen Hund, der sich in der