Nach Polizeiangaben beträgt der Sachschaden 23.000 Euro.

T. Poppe

Wildeshausen. In Wildeshausen ist ein Imbisswagen abgebrannt. Die Feuerwehr sorgte dafür, dass das Feuer nicht auf die benachbarte Tankstelle übergreifen konnte.

Ein Imbisswagen, der in Wildeshausen auf dem Gelände einer Tankstelle am „Westring“ abgestellt war, ist am Sonntag gegen 20.35 Uhr in Brand geraten. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr brannte der Imbisswagen bereits in vo