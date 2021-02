Angeklagter weist Mordversuch in Wildeshausen von sich

Versucher Ehrenmord oder nur Körperverletzung? Das Landgericht Oldenburg muss entscheiden.

David Ebener

Oldenburg. Der 31-Jährige soll neun Patronen aus einer Schreckschusspistole aus nächster Nähe auf seine Ex-Ehefrau abgefeuert haben. Sie blieb schwerverletzt liegen, er floh nach Schweden. Jetzt begann der Prozess.

Vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Oldenburg hat am Freitag der Prozess um einen angeklagten Mordversuch in Wildeshausen begonnen. Der 31 Jahre alte Angeklagte soll am 25. August seine zwei Tage zuvor von ihm geschiedene Ehefrau