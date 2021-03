Wildeshauser muss wegen Einbruchs länger in Haft bleiben

Für den Einbruch muss der 20-Jährige länger im Gefängnis bleiben.

Peter Steffen

Wildeshausen. Der 20 Jahre alte Heranwachsende war 2019 in eine Spielothek in Wildeshausen eingebrochen. Kurz danach trat er wegen früherer Delikte eine Jugendgefängnisstrafe an.

Der Angeklagte schaute gar nicht mehr hin, als im Saal des Wildeshauser Amtsgerichts das Überwachungsvideo gezeigt wurde, das seinen missglückten Versuch zeigte, einen Spielautomaten aufzubrechen. Warum er ihn nicht aufbekommen habe mit sei