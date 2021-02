Auf dem Acker hat der Frost durchaus seine Vorteile, wissen die Landwirte Marvin und Rene Kreye aus Großenkneten.

Kreislandvolkverband Oldenburg

Großenkneten. Klirrende Kälte und Schneefälle haben zuletzt vielen Menschen schwer zu schaffen gemacht. Für die Bauern ist der Frost aber auch ein Segen. Warum, erklären zwei Landwirte aus Großenkneten.

Der Winter hat das Land fest im Griff. Mit Temperaturen bis zu minus 15 Grad und Schneefall hatten auch die Landwirte in den vergangenen Tagen und Wochen in der Region zu kämpfen. So mussten etwa Wasserleitungen geschützt und Ställe abgedic