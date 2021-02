Dringend benötigter Wohnraum oder nicht ins Ortsbild passende „Wohnklötze“? Mehrfamilienhäuser wie hier im Neubaugebiet südlich der Oldenburger Straße stoßen zum Teil auf Ablehnung.

Melanie Hohmann

Ganderkesee. Mehr als zwei Vollgeschosse dürfen es bei Neubauten nicht sein. Darin ist sich die Politik in Ganderkesee angesichts des Bürgerunmuts in Neubaugebieten einig. Doch lassen sich so "Wohnklötze" verhindern?

Ganderkesee Wohnraum ist auch in der Gemeinde Ganderkesee knapp. Doch müssen es bei dringend notwendigen Neubauvorhaben unbedingt große „Wohnklötze“ sein, die sich außerhalb der Siedlungszentren nicht in das gewachsene, dörfliche Ortsbild