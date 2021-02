Polizei will am eigentlichen "Umzugssamstag" in Ganderkesee verschärft kontrollieren

Auch Narren müssen sich laut Polizei an die Corona-Regeln halten.

Michael Gründel

Ganderkesee. Der Faschingsumzug in Ganderkesee fällt corona-bedingt aus. Die Polizei macht darauf aufmerksam, dass auch von Ersatzveranstaltungen abzusehen ist.

Der alljährliche Faschingsumzug am Samstag vor Rosenmontag gilt bei den "Fasching-Begeisterten" in Ganderkesee als letztes Highlight der Faschingszeit. Dieser Umzug stünde normalerweise am Samstag, 13. Februar, an. Coronabedingt muss auch d