Feuer in der Grundschule des Gut Spascher Sand

Feuerwehreinsatz an der Grundschule.

D. Müller

Wildeshausen. In der Nacht zu Mittwoch ist die Feuerwehr Wildeshausen von der Großleitstelle Oldenburger Land gegen 23 Uhr zu einem so genannten "Mittelbrand" alarmiert worden.

In der Nacht zu Mittwoch ist die Feuerwehr Wildeshausen von der Großleitstelle Oldenburger Land gegen 23 Uhr zu einem so genannten "Mittelbrand" alarmiert worden. Es sollte in der Grundschule des Gut Spascher Sand brennen, hieß es. Bei Eint