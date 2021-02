Die Feuerwehr musste in Hude ausrücken. (Symbolfofo)

Michael Gründel

Hude. Ein Schornsteinbrand hat am Dienstag einen Einsatz der Feuerwehr in der Klostergemeinde Hude ausgelöst.

In Brand geraten ist am Dienstag der Schornstein eines Einfamilienhauses an der Straße "An der Bäke" in Hude. Die Ursache ist bislang noch nicht bekannt. Im Verlauf des Brandes fing laut Polizei auch die Zwischendecke Feuer. Der Bewohner de