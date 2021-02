Ehrliche Finderin gibt 1000 Euro bei Polizei in Ahlhorn ab

Die Polizei berichtet von einer ehrlichen Finderin. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Ahlhorn. Da hat ein Mann in Ahlhorn richtig Glück gehabt.

Eine ehrliche Finderin ist am Montag bei der Polizeistation Ahlhorn erschienen und hat den Beamten rund 1000 Euro Bargeld übergeben, das sie am vergangenen Wochenende zuvor im Eingangsbereich eines Supermarktes in Ahlhorn gefunden hatte. Im