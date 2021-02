Hölzerner Anbau mit Sauna in Stenum ein Raub der Flammen

Eine Sauna hat am Montagabend in Stenum gebrannt.

Nonstopnews

Stenum. Bei einem Brand am Philosophenweg in Stenum ist am Montagabend ein hölzerner Anbau mit Sauna völlig zerstört worden. Das hat Norbert Twisterling, Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Schierbrok- Schönemoor, auf Anfrage mitgeteilt. Verletzt wurde niemand.

Gegen kurz vor halb neun am Montagabend wurde die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand gerufen. Es stellte sich allerdings heraus, dass es sich lediglich um einen vier mal vier Meter großen Anbau handelte, in dem sich das Feuer ausgebreitet hat